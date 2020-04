Actriz de Televisa con coronavirus sufre discriminación y le niegan elevador

Ciudad de México.- Tras haber dado positivo a coronavirus (Covid-19), esta actriz de Televisa informó que sufre discriminación por parte de sus vecinos, que además le negaron usar el elevador.

Mediante redes sociales, la actriz colombiana Danna García, denunció la situación de acoso y rechazo por parte de sus vecinos.

Hace unas semanas, Danna había dado positivo a la prueba de coronavirus, así mismo, informó que ya se había recuperado, sin embargo, en estos últimos días tuvo una recaída.

Esto causó molestia en sus vecinos, pues no han dejado de acosarla e incluso le han impedido utilizar el ascensor por temor a que los contagie.

Al menos así lo comentó la actriz mediante una publicación de Twitter, en donde aseguró que en estos tiempos de pandemia es cuando conoces a las personas en realidad.

Días después, la actriz tuvo que ir a realizarse la segunda prueba de Covid-19, sin embargo, denunció que tanto es el temor de sus vecinos que incluso le negaron subir al elevador lo que le causó más complicaciones a su salud.

Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras”, explicó.