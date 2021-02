Actriz de Televisa da positivo a COVID por segunda vez

Ciudad de México.- Una actriz famosa de Televisa informó a través de sus redes sociales que ya es la segunda vez que da positivo a la prueba de Covid-19.

Se trata de la actriz mexicana Ariadne Díaz quien comentó a sus seguidores en Instagram como se ha estado pasando la cuarentena y el por qué se ausentó de sus redes.

Ariadne, que participó en la novela ‘La Mal Querida’, expresó que se siente sorprendida de que haya dado positivo por segunda vez y que presentó síntomas más fuertes.

Ya me había dado y gracias a Dios me fue muy bien, pero yo no lo puedo creer, pero me volvió a dar… Me siento muy afortunada que a pesar de que me dio Covid dos veces, en ambas ocasiones siempre estuve buena saturación de oxígeno. En la segunda ocasión sí dolor de cuerpo nefasto, pero dentro de todo siempre estuve bien”, detalló.