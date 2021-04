Actriz surcoreana Seo Ye Ji es acusada de manipular a Kim Jung-hyun por celos

Seo Ye Jin, actriz surcoreana que protagoniza la serie It's Okay to Not Be Okay, producida por Netflix, fue acusada de haber manipulado a quien fuera su novio, el también actor Kim Jung-hyun, para que no tuviera ningún contacto físico cuando participó en la serie Time.

It's Okay to Not Be Okay es protagonizada por Kim Soo‑hyun y Seo Ye Jin./ FOTO: Especial

Incluso se rumoró que la historia de Time no terminó nada bien y se transmitió brevemente desde el 25 de julio hasta el 20 de septiembre de 2018 por la mala actitud de Kim Jung-hyun, que ahora se destapa, era provocada por Seo Ye Jin.

La trama giraba sobre un hombre con escasas esperanzas de vida, quien intentará arreglar los errores cometidos de su pasado.

Kim Jung-hyun y Seo Hyun en una escena de Time./ FOTO: Especial

¿Celos enfermizos?

En 2018, durante la filmación de Time, Kim Jung-hyun pidió que se modificara el guión en varias ocasiones con tal de que su personaje no le tomara la mano a Seo Hyun, quien interpretó a su pareja en el drama.

¿La razón? Los supuestos celos enfermizos de Seo Ye Jin, quien le enviaba mensajes a Kim Jung-hyun pidiéndole que no saludara a la gente de la producción y que pidiera cambios en el guión para evitar las escenas de romance con Seo Hyun.

Destapan chat

Fue Dispatch el sitio que reveló una conversación entre Seo Ye Jin y Kim Jung-hyun, en la que se critica la posesividad de la actriz, así como el que le pidiera a su entonces novio un reporte de sus actividades durante el día.

Los actores se conocieron luego de actuar juntos en el cortometraje Remembering First Love.

Seo Ye Ji y Kim Jung-hyun actuaro juntos en Remembering First Love./ FOTO: Especial

Guardan silencio

La actriz de It's Okay to Not Be Okay no ha emitido ninguna declaración al respecto, sin embargo, eliminó todas las imágenes de su cuenta de Instagram, dejando su perfil en blanco.

Incluso canceló su participación en un evento donde promocionaría su película Recalled, programado para este 13 de abril en un cine-café cerca de la Universidad Konkuk.

O& Entertainment, la agencia que representaba a Kim Jung-hyun, evitó hacer alguna declaración sobre el caso, debido a que no han podido resolver sus problemas de contrato y el actor cortó toda comunicación con la empresa.

Fue en las redes sociales donde los fans replicaron un supuesto chat entre las estrellas surcorenas en donde claramente se lee que ella le prohibía hacer cualquier escena romántica sin importar si estaba en el guión y él simplemente la obedecía.