Acusa conductora a Chabelo de catafixiar ‘rapidines’ por salir en su programa

México.- La actriz y hoy productora, Alexandra Beffer, de 50 años, recordó en una entrevista cuando Chabelo la acosó sexualmente para poder quedar en un programa.

Esto lo dijo durante una charla en la que habló que en dos semanas estrenará su programa: Anecdotario de una ciega en su canal de YouTube, donde narrará sus historias; algunas serán divertidas y otras sumamente tristes, como lo fue perder la vista.

Según TVnotas, Alexandra también contará en su canal, una difícil historia que ha callado por años: el acoso sexual del que fue víctima por parte de Chabelo, de 85 años.

En la entrevista para esta revista, la conductora contó que hará una pausa a su programa de YouTube por falta de recursos económicos, porque es un programa de labor social y no recibe ni un peso, “en este caso, apoyamos a niños ciegos”.

Contó que uno de sus planes a futuro es un programa, el anecdotario de una ciega, en YouTube a través del cual contará a sus seguidores sobre su vida.

Poco se sabe de mí, y mis fans quieren saber cómo me inicié en esta carrera, cómo llegó una niña humilde a ser protagonista de televisión; así que contaré anécdotas divertidas, otras tristes y otras no muy agradables”.

Agregó que sufrió humillaciones y ofensas desde niña. Y contó que cuando tenía 8 años fue a Chapultepec en familia, y en un centro de convivencia infantil vio a su ídolo, Chabelo, quien se portó muy grosero con ella.

Me dijo: ‘Pin$%& escuincla piojosa, lárgate de aquí, no me estés chin$%&#$’. No podía creer que mi adorado Chabelo no tenía la voz de niño, y menos que me dijera algo así. Fue una gran desilusión, destrozó mi corazón de niña y por ello jamás volví a ver su programa”.

Y sobre si volvió a ver a Xavier López, nombre real del personaje, Alexandra dijo que sí, pero ya como adulta cuando incursionó en el medio y alcanzó la fama gracias al programa ‘Las solteras del 2’, en 1987.

Recordó que su tercer encuentro con él, en 1995, fue más desagradable que el primero, ella intentó retomar su carrera y se enteró que Chabelo estaba haciendo casting para un programa llamado La cuchufleta, por lo que acudió a las audiciones.

En toda mi carrera nunca me ha gustado hablar mal de nadie, nunca lo he hecho; pero tuve una segunda mala experiencia con él, mucho peor que la primera”.

Alexandra Beffer explicó que no dijo nada en ese momento por respeto a su esposo, y hoy en día se le da más voz y apoyo a una mujer que sufre acoso sexual. Foto: Especial.

Llamé a Televisa y me dijeron que el casting era en la colonia Nápoles, en la calle de Alabama; llegué con mi curriculum, fotos, todo listo. Fui durante muchos años la voz del Gansito Marinela, así que me sentía muy segura. Fui acompañada de mi esposo, que en paz descanse, y de mi hijito de 3 años, pero ellos me esperaron en un sitio para visitas”.

Alexandra Beffer recordó que cuando me tocó pasar con Chabelo, ella le dijo que tenía mucha experiencia, que podía hacer cualquier personaje y que quería participar en su programa; pero le sorprendió lo que pasó.

Yo estaba en el escritorio mostrándole las fotos y en ese momento me tomó la mano y me hizo propuestas grotescas. No podía creer lo que me estaba pasando”.

Me preguntó: ‘¿Qué tan importante es para ti regresar a la televisión?’, y le dije que era muy importante, porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería un privilegio para mí trabajar con él, y me respondió: ‘De ti depende regresar; un rapidín y estás al aire’”.

Recordó que enseguida le quitó la mano de encima y le dijo que ahí estaba su curriculum, pero él le dijo que eso no servía de nada, pero ella le respondió que afuera estaba su esposo, pero él tuvo respuesta ante esto.

¿Y quién se lo va a decir?, ¿cómo se va a enterar?, ¿se lo vas a decir tú?, porque yo no’. Se portó muy mal conmigo”.

Al final, la actriz y conductora optó por retirarse llorando, aunque no le comentó nada a su esposo.

Uno es quizá Xavier López y otro es Chabelo; pero que Dios lo bendiga, le deseo lo mejor del mundo. El señor seguramente ni se acuerda de mí; no sé si a otras chicas les tocó o sólo a mí, pero no soy quién para juzgarlo”.