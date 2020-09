Acusación a Vicente Fernández Jr. de acosar a menor busca difamarlo, según abogado

Ciudad de México.- Ante la nueva demanda que Karina Ortegón ha interpuesto en contra de Vicente Fernández Jr., por acoso a una menor de edad; su equipo de abogados encabezado por el licenciado Guillermo Pous, sólo pueden vislumbrar lo que se persigue con esta estrategia.

El pasado viernes Karina Ortegón y su abogado Jorge Trade, dieron a conocer a los medios de comunicación, que habían demandado a Vicente Fernández Jr. por tocamientos indebidos y acoso a la hija de ella, que tiene 14 años de edad, esto lo hicieron ante la Fiscalía de Investigación en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes de Jalisco.

No se nos ha notificado absolutamente nada, nosotros nos enteramos por las notas que salieron a finales de la semana pasada en medios de comunicación, es así como supimos de la situación, no porque ya tuviéramos conocimiento de la misma de manera oficial y formáramos parte de un procedimiento", dijo el abogado de Vicente Jr.

El licenciado Pous explicó que su cliente ha comentado que esta acusación es totalmente falsa y difamatoria, por lo que se defenderá con todos medios que tenga a su alcance, además que lamentó que Karina Ortegón exhiba de esta manera a su hija y sobre todo la exponga al escarnio público. También manifestó que durante el tiempo que duró la relación de Vicente Jr. con Ortegón, un poco más de cinco años, el trato entre él y la menor fue totalmente de padre a hija.

Sobre la intención manifiesta por parte de la demandante, de notificar a Vicente Fernández Jr. de este proceso legal en el Rancho Los Tres Potrillos, propiedad de su padre el cantante Vicente Fernández, el abogado subrayó.

Le tiene que llegar a su domicilio particular, no tendría por qué llegarle a ningún otro porque no vive en otro lugar que no sea su propia casa. No tendrían que notificarlo en la casa de sus papás, eso es incorrecto, no sé si llamarlo falta de pericia o torpeza por parte de la señora o del abogado, queriendo hacer de esto un circo, en el cual insisto, están sometiendo al escarnio público a una menor de edad".