Acusan Américo Garza de clonar tarjetas bancarias y reclutar a sexoservidoras

México.- Además de serle infiel a la fallecida comediante Karla Luna, ahora Américo Garza fue acusado de ser un clonador de tarjetas bancarias y de reclutar mujeres para prostitución en la ciudad de Monterrey.

La acusación la hizo una mujer apodada ‘La Parcera’ de origen colombiano, quien decidió usar ese sobrenombre por temor a las amenazas que ha recibido, asegura que fue asistente de Karla Luna y Karla Panini en la cúspide de su éxito como ‘Las Lavanderas’.

‘La Parcera’ lanzó una serie de acusaciones en contra de Américo Garza, a quien señala no solo de haber engañado a su esposa con su colega, socia y amiga, Karla Panini, sino de ser un presunto clonador de tarjetas bancarias y reclutar mujeres para el sexoservicio en la ciudad de Monterrey.

Lo llamábamos en Zorro, con Z y no precisamente el de la película, él era clonador de tarjetas, en su tiempo clonaba tarjetas, por eso es que ha intentado tumbar tanto la cuenta por toda la información que he subido”, dijo ‘La Parcera’ en un audio para ‘Ventaneando’.

La ex asistente de las Karlas señaló que incluso en una ocasión Américo la invitó a tener una relación ocasional con un político, le dijo: ‘pues mira: si vos quieres, te llevamos’.

Agregó que le tocó ver cómo coordinaba ese tipo de tratos con políticos, lo que Karla Panini le permitía este tipo de situaciones, pues era una sociópata igual que él.

Ellos son una pareja sociópata, como loca, ella acepta eso porque me imagino que se le hace normal y él simplemente conoce mujeres del medio porque le hizo de mánager mucho tiempo y sabemos que en el medio hay mujeres que se dedican a otras cosas, no solo a hacer reir a la gente o estar en una pantalla”, dijo la colombiana.

Incluso aseguró que en Multimedios hay más de una y Televisa tampoco es la excepción.

‘La Parcera’ contó cuando Karla Panini descubrió que Américo Garza tenía un hijo con otra mujer.

Dijo que Karla Panini lo supo cuando le revisó los mensajes del celular.

Agregó que al día siguiente la misma Karla Panini le mostró la foto de un niño que efectivamente, era un clon de Américo Garza.

Es totalmente igualito al señor, pareciera que le sacaron copia, me pasa la foto del bebé y me dice: es que mira esta foto, decirme si no se parece a Américo”.