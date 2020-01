Acusan a Belinda de hacer playback en bar de León, exigen devolución

León, Guanajuato.- Belinda inició el 2020 con una nutrida agenda laboral, y de inicio cumplió con su presentación en The Normal Club, un bar ubicado en la ciudad de León, Guanajuato, pero varios asistentes no quedaron conformes, señalan que la cantante hizo playback y piden la devolución de sus entradas.

La también actriz, quien está a pocos días de comenzar la temporada del musical ‘Hoy no me puedo levantar’, por fin se presentó el fin de semana en este bar de la ciudad de León, aunque no pudo estar en la inauguración de la Feria estatal de León, Guanajuato, debido a un cuadro de Influenza.

Y los más felices con el miniconcierto fueron sus belifans, pero otros recurrieron a las redes sociales para reprochar que la intérprete hizo playback. Incluso exigieron la devolución de su dinero.

Pues entonces que devuelva el costo del boleto”, “Quien les manda ser fans de una artista de plástico”, le escribieron.

Pero otros usuarios de Twitter salieron en defensa de la estrella pop y recalcaron que cumplir su presentación en la ciudad de León es muestra de su profesionalismo.

@belindapop está muy enferma y eso no lo ve algunos ‘fans’ ella como toda una profesional se presenta en los en evento que tiene contrato sin ninguna excusa sabiendo que esta super enferma de su garganta! ¡Eso señores es ¡profesionalismo! Hago o no haga playblack!”, respondieron en Twitter.

Sobre el hecho, la intérprete de ‘Bella traición’ no ha dado réplica a las declaraciones de sus seguidores, solo se especula que podría realizar un dueto con su colega Danna Paola dentro del reality musical de TV Azteca, ‘La Academia’.

Belinda busca trabajar con Danna Paola

A partir de que la cantante Danna Paola señaló que no le desagradaría trabajar en un proyecto o tener una colaboración con Belinda, la intérprete de 'Sal de mi piel' no tardó en responderle que cuando ella guste, trabajan juntas.

Cuando gustes guapa", escribió Belinda en una historia de Instagram.