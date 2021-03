‘Hoy les hablaré del hombre que abusó de mí: menor acusa a actor de Televisa

México.- El actor Eduardo Rivera, mejor conocido como Eduardo Shacklett y por su participación en melodramas de Televisa, es acusado de abuso sexual contra una menor de 17 años.

Una joven llamada Vanesa Sumano usó sus redes sociales para denunciar al actor Eduardo Rivera, a quien señala como su abusador sexual cuando ella tenía 17 años de edad.

Vanesa contó que su pesadilla comenzó cuando tenía 16 años y el actor de Televisa unos 40, ella tenía el sueño de ser actriz, de lo que él se aprovechó.

Agregó que recurrió a él para pedirle una oportunidad en la actuación y él le dijo que sí, incluso que le daría una beca en su escuela de actuación.

Eduardo Shacklett nació en Ciudad de México. Posee una extensa trayectoria como actor de novelas mexicanas, también ha trabajado en la televisión.

Su primera aparición fue en la telenovela “María Mercedes”, al lado de Thalía, producida por Valentín Pimstein en 1992, donde interpretó el personaje de Danilo.

En la mayoría de sus actuaciones ha interpretado personajes villanos.

Vanesa Sumano contó que el actor Eduardo Rivera se aprovechó de su edad y que le hacía creer que era afortunada de tenerlo, y aclaró que si rompe el silencio luego de años es porque quiere evitar que otra joven sea su víctima.

Todo comenzó cuando asistí a las grabaciones de la telenovela “Amorcito corazón” por ahí del 2012. Todo empezó cuando yo tenía 16 años, su manera de manipulación me cegó, pasados los días de cumplir 17, me llevó al departamento de uno de sus amigos porque decía que en los hoteles no podíamos entrar”, contó en Twitter.