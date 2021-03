Eres cómplice de mi violación: ex novia a Gonzalo Peña de ‘Qué le pasa a mi familia?’

México.- La telenovela del momento, la cual se graba en Guanajuato capital, “Qué le pasa a mi familia?” se ha visto empañada por una acusación que pesa sobre uno de sus actores, Gonzalo Peña, a quien denunciaron por complicidad en una violación sexual.

Su ex novia Daniela se armó de valor y denunció a través de dos videos que compartió en redes sociales, que en marzo de 2020, en un viaje en Acapulco, fue víctima de abuso sexual por parte de Eduardo Ojeda, amigo de su ex novio Gonzalo Peña, quien vio todo y no hizo nada por defenderla.

Gonzalo Peña Zulueta es un actor español radicado en México, que ha participado en telenovelas como “Cita a ciegas”, “Amar a muerte” y “Qué le pasa a mi familia?”, donde le da vida a Mariano Rueda, hijo de Luz Rueda (Diana Bracho).

Daniela aclara que también decidió hablar por miedo a que le pase algo a ella o a alguien de su familia: Foto: Instagram.

Visiblemente afectada, Daniela contó a través de dos videos que todo pasó hace un año, pero como la denuncia que interpuso no ha procedido, decidió hablar públicamente para presionar y que su caso avance, pues los denunciados andan libres.

La joven contó que hace cinco años conoció a Gonzalo con quien tuvo una relación, pero no funcionó y en marzo de 2020 se reencontraron en un viaje a Acapulco, pues le daría otra oportunidad.

Apenas se supo de la denuncia que pesa en su contra, internautas escribieron en el perfil de Instagram de Producción Juan Osorio la salida de Gonzalo Peña de la telenovela. Foto: Facebook.

Pero jamás imaginó que ese viaje se convertiría en una pesadilla, pues Eduardo Ojeda abusó de ella y Gonzalo vio todo.

El 14 de marzo de 2020 le violaron en Acapulco”, dijo la joven en Instagram.

De paso aclaró que decidió hablar porque ha pasado un año, no se ha hecho justicia y Gonzalo la sigue acosando a través de mensajes de texto.

La denuncia ya está puesta, la puse hace un año, justo el día que pasó y pues no ha pasado nada, ellos siguen libres y ellos siguen su vida como si nada hubiera pasado. Es más, me acosan, me mandan mensajes”, explicó Daniela.

Daniela mostró los mensajes de texto, asegura, le envió Gonzalo después del lamentable hecho ocurrido en Acapulco, fingiendo no saber qué pasó. Foto: Especial.

Aunque espera que su caso avance legalmente, Daniela aclaró que perdona a Gonzalo Peña, pero le recuerda que no deja de ser cómplice de violación en su contra.

Gonzalo, no entiendo, no entiendo por qué sigues buscándome y no entiendo por qué ahora estás buscando a mi hermana. No entiendo por qué si viste que me estaban violando, no me ayudaste (...) quiero que sepas que te perdono, en los mensajes me dices… me pides perdón ¿no? Aquí está la respuesta, te perdono pero eres cómplice de mi violación, tú estuviste presente, y la denuncia también está puesta para ti”.

Bajo el hashtag #justiciaParaDanny, internautas exigen justicia por la violación contra la joven.