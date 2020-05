Acusan a Harvey Weinstein de otros cuatro delitos sexuales, hay una menor

Nueva York, Estados Unidos.- El productor de cine, Harvey Weinstein, quien cumple una condena de 23 años de prisión por agresión sexual y violación, fue acusado este jueves de abusar de otras cuatro mujeres, una de ellas tenía 17 años en el momento en que ocurrieron los supuestos hechos.

Según el relato, el ex productor la amenazó para que no contara lo sucedido, no sólo se encargaría de que nunca trabajara en una película, sino de que sus empleados la perseguirían.

La demanda fue presentada en la corte de Nueva York e incluye las denuncias de las mujeres por presuntas agresiones sexuales ocurridas entre 1984 y 2013, en el contexto de festivales cinematográficos como Cannes y Venecia.

El hermano del productor de Hollywood, Bob Weinstein, así como la empresa Miramax, fundada por ambos y Disney, también son nombrados en la demanda, se sostiene que ellos sabían de las conductas del acusado.

“Sabían o deberían haber sabido razonablemente que Harvey Weinstein tenía una propensión a participar en conducta sexual inapropiada y usaría su posición y su poder para atraer a las demandantes y a otras aspirantes en situación similar”.

La condena que Harvey cumple en Nueva York marcó un triunfo para el movimiento #MeToo en su lucha contra los abusos y agresiones sexuales.