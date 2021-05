Acusan a Juanpa Zurita de robar agua para su propia marca embotellada

Ciudad de México.- Juanpa Zurita se ha convertido en tendencia en Twitter no solo por aparecer en “Luis Miguel La Serie 2” de Netflix como el hermano de Luis Miguel, ahora también porque lanzará al mercado su propia marca de agua embotellada directa del manantial: Water People.

La noticia ha causado indignación en las redes sociales puesto que los internautas consideran que este emprendimiento por parte de Zurita explotará los manantiales mexicanos, en tiempos de sequía.

En este proyecto, Juanpa Zurita no está solo, sino que colabora con grupo Jungle, Juan Bertheau, Alejandro Salomón, JUCA y Alex Strecci, para hacer conciencia sobre el gran daño que le hacemos al organismo al tomar cualquier tipo de agua.

La nueva marca de agua embotellada estaría disponible en el mercado a partir de la semana del 3 de mayo del 2021.

Los internautas de las redes sociales como Twitter, opinaron sobre la nueva marca de agua embotellada de Juanpa Zurita, haciendo referencia también a otras empresas que ya afectan al medio ambiente.

No necesitamos más pendejos que roben agua, pero no olviden que el problema no es sólo Juanpa Zurita, son todas las embotelladoras y empresas como coca cola, dejen de consumirles, así que si vamos a mentarle la madre al wey este, mejor hagámoslo con toodas las empresas”.