Acusan a Vicente Fernández Jr. de tocamiento a una menor de 14 años

México.- El periodista Gil Barrera dio a conocer que el cantante Vicente Fernández Jr. fue acusado ante las autoridades por presunto tocamiento a una menor de 14 años de edad, hija de su ex pareja Karina Ortegón.

Detalló que será notificado por las autoridades correspondientes en su casa y en el Rancho ‘Los Tres Potrillos’.

A principios de agosto, hubo una disputa pública entre la exesposa de Fernández, Karina Ortegón, y éste aseguró que creció con la amenaza de procesos legales.

El señalamiento precisamente viene por parte de su expareja, por presuntamente haber tocado a su hija de Kary Ortegón, acusación que se suman a otros señalamientos como violencia intrafamiliar.

También se informó que Fernández Jr. sería notificado por las autoridades correspondientes sobre la denuncia.

Aunque él desmintió las acusaciones y aseguró que se trata de un intento de extorsión por parte de su expareja.

Si no tiene poder de convocatoria esto lo tenemos que ver en tribunales no en los medios porque es su forma de querer presionar y extorsionar”, mencionó Vicente.

Saben que me conocen, saben quién soy, eso es una forma de extorsión. Qué malo que estén utilizando a una menor de edad. Me quiere presionar llevando medios y haciendo declaraciones puesto que me tiene una orden de restricción para no tocar el tema”, expresó el cantante.