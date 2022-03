México.- Este fin de semana Yordi Rosado estrenó la entrevista que hizo a Luis de Llano en la que el productor aceptó haber tenido un 'romance' con Sasha Sokol, y usuarios en redes criticaron que el conductor haya tomado con mucha naturalidad la relación entre un hombre de casi 40 años con una menor de edad.

Durante la charla, Luis de Llano Macedo dijo haberse enamorado de Sasha, pero omitió decir que ella era menor de edad en aquél entonces y además se refirió a esa relación como algo sin importancia, cuando la cantante reveló que habían estado cuatro años juntos.

Piden a Yordi Rosado que 'baje' de YouTube la entrevista a Luis de Llano, quien acepta haber tenido una relación con Sasha, 25 años menor que él. Foto: Captura de pantalla

Cuando Yordi le preguntó al productor musical si lo de Sasha había sido real, él contestó: "Es que no falta que te vengan a inventar una historia de ese tamaño... hablarlo me da mucha pena, en realidad hablar de Sasha por lo que es de 'pobrecita niña'... no es cierto, ¡por favor!", expresó Luis.

El conductor le preguntó: "¿Sí se enamoraron?" y Luis de Llano respondió: "Yo creo que yo fui el que de repente agarré un afecto por ella".

Después, cuando le preguntó cuánto tiempo estuvieron juntos, contestó que seis meses, a lo que Yordi expresó: "Ah, fue poco entonces".

Usuarios en redes sociales cuestionaron la actitud de Yordi, ante las declaraciones del productor que muchos años fue 'consentido' de Televisa y muchos pidieron que 'bajara' de YouTube el video de la entrevista.

Creo que la regaste... Si hablan de una relación con una niña de 14 años, no es preguntarle: Te enamoraste? Era afirmar: ¡La violaste!", se lee en un mensaje.

"No Yordi, te equivocaste esta vez. No normalices el abuso a menores", "Le debes una disculpa pública a Sasha por vanagloriar a este tipo", "Por favor @YordiRosado te pido como mujer, madre, hija, hermana y seguidora de @SashaSokol desde que era una niña, quites esa entrevista que le hiciste a este monstruo del Luis de Llano, ese tipejo debe estar preso por violentar a una niña", fueron algunos de los mensajes.

En YouTube también hubo reacciones al video posteado el pasado 6 de marzo.

"Yordi, ¿en verdad te parece poco 6 meses de abuso contra una niña de 14 años? porque esa fue tu respuesta. Te pregunto Yordi tú que eres papá ¿dirías lo mismo si hubiera sido tu hija a los 14 años? dirías "a menos mal fue poco tiempo", reclamó una usuaria.

"Rara vez comento en sitios como este, pero creo que es muy importante que los responsables de este canal sepan que mucha gente (hombres y mujeres) nos sentimos indignados por la desfachatez con la que este pederasta confiesa con un cinismo absoluto un delito grave con agravantes. Es indignante y repulsivo", escribió alguien más.