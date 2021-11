Adal Ramones recuerda a Franco Escamilla que Adrián Uribe quita el trabajo a compañeros

Ciudad de México.- Al igual que Adal Ramones, Franco Escamilla es uno de los comediantes que se han sabido ganar al público, gracias a sus especiales en Netflix y a sus presentaciones, en vivo o a través de redes sociales.

Pero esta fama no sólo lo ubica entre los favoritos del público en México y Latinoamérica, sino entre los propios artistas.

Franco Escamilla tiene un canal en YouTube el cual alimenta todas las semanas con un programa nuevo en donde entrevista a famosos con quienes juega juega billar mientras disfrutan de una amena charla.

Al programa que se llama “Tirando Bola”, en esta ocasión invitó a su colega comediante Adrián Uribe, quien actualmente está en el top como de los conductores consentidos en Televisa.

Por tal motivo, Franco Escamilla promovió un nuevo episodio en su cuenta de Twitter para que todos sus seguidores entren a YouTube a ver lo que platicó con “El Vitor”, pero un comentario sobresalió de entre todos los que postearon, el del también conductor Adal Ramones, quien al parecer se lanzó sobre Adrían Uribe.

¡Aguas querido Franco porque él hace todos los programas de México ¡A mi me quitó, Bailando por un sueño. A Marco Regil 100 Mexicanos, a Sandarti Minuto para ganar y a Omar Chaparro ¿Quién es la máscara? No me extrañaría ver #TirandoBolaConAdrianUribe”.