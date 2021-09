Adamari López revela por qué se separó de Toni Costa

Estados Unidos.- La actriz y conductora, Adamari López, y el actor, Toni Costa, formaron una de las parejas más estables del medio del espectáculo. Juntos afrontaron varios problemas, como el lograr quedar embarazados, pues les costó mucho hasta que lograron concebir a la Alaïa Costa.

Y después de diez años de matrimonio lo que parecía una sólida unión, simplemente se disolvió. La pareja simplemente anunció que “por el bien de la familia” habían decidido separarse temporalmente.

Desde entonces, tanto Adamari como Toni se habían mantenido herméticos respecto a los motivos de su separación, incluso se habían negado siquiera a tocar el tema, públicamente. Pero recientemente la también actriz concedió una entrevista a People en español donde por fin reveló las causas que la orillaron a tomar tal decisión, y entre lágrimas aseguró:

Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, confesó.

Aunque la conductora de Telemundo no ahondó sobre detalles del tema, también agregó que durante más de diez años de relación, la situación que la llevó al divorció había ocurrido en más de una ocasión, algo que ya no iba a permitir pues no era correcto.

La también imágen de productos para bajar de peso de la marca de Oprah, aseguró que por el bien de su pequeña lleva una excelente relación con Toni Costa, pues no piensa privar a Alaïa Costa de la presencia de su padre.

El tiempo dirá, pero sí sé que fue una buena decisión y que necesitaba ese tiempo, que necesitamos este tiempo para reevaluar y seguir pensando en qué será lo correcto. Él tiene mucho que poner de su parte para ver cómo reconquistarme. Yo no estoy cerrada a esa posibilidad”, finalizó.

ebecerril@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos