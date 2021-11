Adela Micha desea hacerle su propio show a ‘Las Perdidas’

AM.- En una charla relajada, Kimberly, Paolita y Wendy mejor conocidas como ‘Las Perdidas’ revelaron su sueño a Adela Micha de convertirse en actrices, acto seguido, Adela Micha se ofreció como productora de uno de sus shows.

Sobre qué papel les gustaría realizar en una telenovela, cada una reveló su intención y con qué papel se identificarán.

Me gustarías ser la mosca muerta, pero bien put...que se la echan en la paja (Wendy). A mí (Kimberly) ser villana, a mí (Paola) ser la chola, peleonera”.

En ese momento, Kimberly y Paolita fueron al baño, y fue ahí donde Adela le preguntó a Wendy sobre sus proyectos, y en el tema surgió el de tener su propio show.

Wendy se sinceró y se sinceró en torno a sus experiencias con manejadores, los que las limitaron en un inicio.

Cuando nosotras empezamos había chicos que se dedican a todo eso, nosotros en un tiempo estuvimos con una persona, no fue de nuestro agrado, hacía cosas que no iban con nosotros, trataban mal a la gente, no quería que estuviéramos en la calle, nos decían que nos íbamos a quemar, y yo quería seguir, mostrar algo real”, subrayó.