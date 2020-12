Adelanta Tom Cruise las vacaciones en su set de ‘Misión Imposible’ tras polémica

Londres.- Luego de que esta semana fue envuelto en la polémica por un audio filtrado en el que se le escuchaba gritar al staff de ‘Misión Imposible 7’, a Tom Cruise no le quedó de otra que ‘adelantar’ las vacaciones decembrinas a todos.

De acuerdo con The Sun, el equipo hizo las últimas escenas del año este viernes, y el actor se fue a Miami en un jet privado para pasar el período festivo con su hijo adoptivo, Connor.

Ha sido agotador mantener la producción en marcha durante tanto tiempo, y no se está volviendo más fácil: la Navidad no puede llegar lo suficientemente pronto. Tom ha decidido que está listo para un descanso”.

Luego de que se filtrara el audio donde regaña a todos los miembros de su producción porque algunos no se apegaban a las normas de seguridad para evitar el contagio de coronavirus, se supo además que varios trabajadores optaron por renunciar.

Las cosas están muy tensas en el set de ‘Misión Imposible 7’ desde principios de semana, cuando The Sun filtró el audio donde se escuchaba a Tom Cruise regañar a su equipo de trabajo, pues no habían respetado las medidas sanitarias por el Covid-19.

Un día después, Tom volvió a las andadas y de nueva cuenta reprendió a su staff.

El primer regaño fue grande, pero las cosas no se han calmado desde entonces. La tensión se ha ido acumulando durante meses y esta fue la gota que colmó el vaso”.

“Desde que se hizo público (el audio) ha habido más enfado y varios miembros del personal renunciaron”.

La molestia de Tom Cruise se debe en parte a que, al ser productor de la película, ha invertido una fortuna en las medidas de Covid, incluida la contratación de un crucero para que el personal pudiera aislarse.

Tom simplemente no puede aguantar más después de todas las medidas extremas que se han tomado para seguir filmando. Le molesta que otros no se lo tomen tan en serio como él. Al final, es él quien lleva la responsabilidad”, dijo una fuente a The Sun.