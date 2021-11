Adele habló con Oprah Winfrey sobre su pérdida de peso y su divorcio

Estados Unidos.- A pocos días para el estreno del nuevo álbum 30 que marca el regreso a la industria musical de la británica Adele y luego de 6 años de ausencia, la cantante reveló a Oprah Winfrey los aspectos más personales de su vida como su impactante cambio físico y su divorcio.

En la entrevista del especial One Night Only de la cadena CBS, Adele habló sobre cómo fue que perdió más de 40 kilos de peso y los motivos por los que decidió hacer este cambio físico.

Y es que no solo la ansiedad fue el principal problema de la intérprete de 33 años, pues tras su divorcio de Simon Konecki en 2018, revaluó su relación con el alcohol.

Adele habló con amor sobre su ex esposo, resaltó que Simon le salvó la vida, además de darle estabilidad y evitar caminos autodestructivos.

Creo que Simon probablemente me salvó la vida, para ser honesta. Llegó en ese momento donde la estabilidad que él y Angelo me han dado, nadie más lo dará nunca. Era tan joven y creo que me habría perdido un poco en todo esto. Creo que de no haberlo conocido podría haber ido fácilmente por caminos no recomendables y a una especie de autodestrucción”, dijo Adele.