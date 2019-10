Adele bajó bastantes kilos y ahora luce impactante figura delgada

Inglaterra.- Unas fotografías de Adele durante la fiesta del rapero Drake causaron furor en redes, por su delgada figura.

Con su debut en 2015, la cantante sorprendió al mundo con su espectacular voz y además rompió estigmas sobre el cuerpo femenino, al ser una de las primeras artistas plus size exitosas.

Sin embargo, tras su embarazo Adele se sometió a una dieta muy rigurosa y se propuso a bajar tres kilos por semana, según The Sun. De acuerdo con el medio británico, la artista redujo considerablemente el consumo de azúcar y además va a clases de pilates reformer.

Adele ama su nueva rutina de ejercicios y realmente le está funcionando muy bien. El que haya perdido peso, para ella es un plus. La gente que la rodea está feliz de verla más relajada y que no haya otra cosa que una actitud positiva y buenos deseos en ella. Tiene un nuevo estilo de vida", dijo una fuente cercana a la cantante para The Sun.