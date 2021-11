Adele usó un mini vestido de Oscar de la Renta en el marco de la estreno de su nuevo álbum ‘30’

Estados Unidos. Luego de un descanso de casi seis años lejos de la industria musical, Adele regreso con nueva música y una nueva figura más delgada, pues luego de su lanzamiento del tema ‘Easy on Me’ y su programa especial en la CBS, ‘Adele One Night Only’, Adele se lució con un vestido que resalta su delgada figura.

La cantante británica lució un mini vestido estilo cóctel con diseño de fresas de la elegante firma Oscar de la Renta, el brillante y lujoso diseño es de una pieza de manga larga y corte asimétrico en plateado y tonos ocre con pequeñas estructuras que forman fresas.

Este elegante y hermoso diseño fue utilizado durante una fiesta en Los Ángeles en el marco del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio ‘30’ que marca el regreso de la británica a la música.

Las fotografías fueron compartidas por la intérprete de “Someone Like You” donde agregó la leyenda: ‘Cocktails and Crying all round’.

En una de las fotografías que compartió, se puede ver a Adele requiriendo la ayuda de tres personas para usarlo, complementó el look con uñas plateadas del mismo tono y una larga cabellera rubia que peinó suelta y con sutiles ondas despeinadas.

Esta foto que compartió, fue muy divertida para los seguidores, pues muy al estilo cómico de la británica causó gracia a los fans quienes se divertirán con las poses de la cantante.

Ésta es la foto que causo la risa de los fans de Adele.

Con esto, Adele nos dio excelente inspiración para nuestros looks de invierno de este 2021, pues la firma dominicana Oscar de la Renta, destacó entre sus más recientes colecciones para el Fall 2021 y Spring 2022 prendas asimétricas, coloridos estampados florales y cortes cut out qué son aberturas que nos recuerdan a los estilos de los años 90’s que han sido muy utilizadas en las últimas pasarelas de los más importantes diseñadores.

