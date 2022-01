Estados Unidos.- Parece que a Adele no le importa perder dinero ni mentir sobre contagios de COVID para tapar una pelea con su novio, el agente deportivo Rich Paul, pues aseguran que ese es el verdadero motivo por el que canceló sus conciertos en Las Vegas.

Hace unos días, la cantante Adele anunció a través de un video en Instagram la cancelación de sus presentaciones en el Coliseo del Hotel Caesar de Las Vegas, que formaban parte de un espectáculo permanente que habría iniciado el pasado 21 de enero y habría finalizado el 16 de abril.

Lo siento mucho, pero mi show aún no está listo. Intentamos absolutamente todo lo que pudimos para tenerlo listo a tiempo y para que fuese lo suficientemente bueno para ustedes, pero hemos sido absolutamente destruidos por retrasos en entregas (postales) y la Covid-19", comenzó Adele en su video.

"La mitad de mi equipo fue infectada con COVID-19. Aún lo están. Ha sido imposible acabar el show, y no puedo darles lo que tengo en este momento. Estoy cansada. Estoy cansada. Lamento que esto sea tan de último minuto, pero hemos estados despiertos por más de 30 horas tratando de resolverlo, y se nos terminó el tiempo", aseguró en Instagram.

Con esta imagen que publicó en su Instagram, Adele dio a conocer su romance con Rich Paul./ Foto: Captura

Adele estuvo llorando por Rich Paul

Según información del diario estadounidense The New York Daily News, no fue un contagio masivo de COVID-19 entre los miembros del staff de Adele el motivo por el que se suspendió su show en Las Vegas, sino una pelea con Rich Paul.

Según lo revelado, la intérprete de "Easy On Me" y "Someone Like You" estuvo llorando durante los ensayos previos a la inauguración de su show en Las Vegas, y los interrumpió en varias ocasiones para responder a las llamadas de Rich Paul, con quien mantiene una relación desde septiembre del 2021.

"Hay problemas en el paraíso. Ese es el motivo por el que ella no puede actuar", le dijo una fuente cercana a la cantante al diario.

Esta persona que reveló problemas entre Adele y el agente deportivo, no aclaró las razones por las que están enojados.

¿Cuánto costaban las entradas de Adele en Las Vegas?

Adele iba a empezar su espectáculo permanente llamado “Weekends with Adele” en el Coliseo del Hotel Caesar el pasado 21 de enero. La cantante británica ofrecería dos conciertos cada semana en este lugar.

Los precios de las entradas de Adele en Las Vegas habían alcanzado los 600 dólares que en México equivalen a cerca de 12 mil 500 pesos.

Por semanas corrieron otros rumores sobre la cancelación de Adele en Las Vegas, medios como The Sun, aseguraron que la británica no estaba de acuerdo con las ideas de la diseñadora de escenografía, Esmeralda Devlin.

Adele no sólo canceló su espectáculo permanente en Las Vegas, sino también su presentación en los Brit Awards que se entregarán en Londres el próximo 8 de febrero.

