¿Adiós Moderatto? Jay de la Cueva inicia carrera como solista

Ciudad de México.- El compositor y cantante mexicano, Jay de la Cueva, también conocido como Brian Amadeus Moderatto, informó que iniciará una carrera como solista y al levantar algunos rumores que se separaría de la banda Moderatto, el cantante desmintió durante un concierto en vivo, sin embargo, aseguró que desea hacer algunos proyectos alejados de la banda.

Mediante una entrevista hecha para el programa de espectáculos, Ventaneando, Jay de la Cueva comentó que desde hace tiempo estaba pensando en dar un paso a su carrera e iniciar una trayectoria como solista, pero no quería dejar su lugar de la banda.

Llevo desde el año pasado trabajando en mi álbum solista... Fue difícil la decisión de hacerlo porque siempre he tenido la idea de que el trabajo en equipo es increíble, por eso siempre he tenido bandas… Me costó trabajo iniciar un álbum solo", aseguró.

Así mismo, informó que formó un grupo de músicos de distintas partes del mundo y comentó que grabó algunas canciones en París y Texas.

El pasado 17 de abril, el cantante decidió ofrecer un concierto en vivo en sus plataformas oficiales para todos sus seguidores, pero antes de iniciar dicha presentación, decidió desmentir los rumores que se separaría de Moderatto.

No dejaré ninguno de los proyectos que estoy haciendo, nada más que si quiero enfocarme (en otro), estoy agradecido con todas las cosas y las bandas, pero creo que hay un momento que si te quedas haciendo eso y te va bien, no puedes pasar a otro lugar y para mí es importante contar otra historia ahorita”, informó.

Así mismo, destacó que lo único que quiere es deslindarse un poco del personaje que creó en la banda por más de 20 años y quiere desarrollar una faceta como solista para que más personas lo conozcan.

Quiero que me escuche gente que tal vez no me conoce. No es un disco para los seguidores o fans que tenga, quisiera conectar con muchos corazones, con gente que no me conozca o tenga un prejuicio de mis bandas", finalizó.