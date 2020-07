Adiós escenas de besos y pasión, así serán los nuevos capítulos de 'Falsa identidad'

Ciudad de México.- Adiós escenas de besos y pasión debido a la nueva normalidad, así serán los nuevos capítulos de 'Falsa identidad'.

Esta semana la actriz mexicana, Samadhi Zendejas, esperaba poder regresar a los sets para continuar con la grabación de la segunda temporada de la teleserie 'Falsa identidad', sin embargo de último momento les avisaron que de nueva cuenta se retrasaría.

Samadhi explica que la pandemia por el Covid-19 los agarró exactamente a la mitad de grabaciones y ya son alrededor de cuatro meses en los que el futuro de la producción es incierto.

Ha sido una prueba súper fuerte porque no hemos podido terminar ese proyecto, conseguir otras oportunidades de casting o de proyectos próximos a este porque no lo hemos terminado. La normalidad regresaba este lunes pero no, nos vuelven a cancelar", dice en entrevista.