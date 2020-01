¿Adiós para siempre? Ingrid Coronado revela por qué no ha regresado a la televisión

CDMX.- En noviembre del 2018, Ingrid Coronado salió de Venga la Alegría y a más de un año, reveló por qué no ha vuelto a la televisión y si tiene otros proyectos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la presentadora mexicana detalló que tras bastantes años en el matutino, decidió renunciar y tomarse un descanso en el cual, dijo, se la ha pasado muy bien y el tiempo se le ha ido tan rápido porque se volvió “adicta” a estar con ella misma.

Asimismo, confesó que aunque tiene el deseo de volver a la pantalla chica, la Ingrid que se despidió del programa de Tv Azteca, no volverá más, pues quería encontrar la felicidad fuera de las cámaras, y la encontró.

Coronado decidió volver con su público mediante un canal de YouTube, en el que dijo mostrará a la “nueva Ingrid” y pidió sugerencias a su público sobre lo que les gustaría ver en sus primeros contenidos.

Para finalizar, Ingrid Coronado agradeció a su antigua televisora pero confesó que desde hace 6 meses no tiene relación laboral con ellos y dijo estar abierta a la posibilidad de trabajar con otra productora.

Hace seis meses que no tengo relación laboral con ellos (Tv Azteca), así que estoy abierta a la posibilidad de trabajar para otra televisora, pero eso no quiere decir que no esté agradecida. Si fuera Azteca la que tiene un buen ofrecimiento y me gusta, me apasiona, lo haré”, dijo.