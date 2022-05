El músico Adrian Crush se reencuentra con CNCO

Las Vegas.- Adrian Crush, joven cantante de música urbano/cumbia estuvo presente durante la semana de Latin AMAs – Latin American Music Awards de Telemundo desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, para promocionar su más reciente sencillo “El Final”.

Su sorpresa fue en re-encontrarse de nuevo con el grupo CNCO con quienes tuvo encuentros con anterioridad.

Adrian Crush y CNCO. Foto: Especial.

Además en el mismo after party oficial, se encontraba JOEL DE LEÓN ex-integrante de la agrupación quien no dudó en compartir con sus ex- compañeros .

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

La ocasión estaba perfecta, la música perfecta y la noche lo ameritaba así que decidieron tomarse una foto mientras pasaban un rato agradable.