Adrián Uribe comparte momento en que pensó que iba a morir

CDMX.- No todo ha sido risas en la vida de Adrián Uribe, también existen esos momentos trágicos en los que pensó que perdería la vida.

El histrión conocido por su trabajo en películas, telenovelas y programas de comedia, compartió que hace masomenos tres años, vivió una trágica situación, en donde pensó que moría.

Así lo reveló en el programa de entrevistas de Yordi Rosado, donde se sinceró y habló sobre ese momento oscuro de su vida, sobre todo porque siempre ha sido una persona que goza de cabal salud.

Todo comenzó con lo que pensó era un inofensivo dolor de estómago, el que se incrementó con el paso del tiempo.

Voy al hospital, me hacen estudios y ven que tengo una malla. Hace 15 años me operaron de una hernia umbilical, por las cargadas en Bailando por un sueño se me hizo una hernia y me pusieron una malla. Con el paso de los años, esa malla el cuerpo la rechaza y hace como una fibrosis y esa fibrosis envuelve el intestino hasta que llegó un momento que lo ocluyó, haz de cuenta que dejó de funcionar mi intestino, por eso el dolor”, explicó a Rosado.

Después de estudios, el diagnóstico quedó claro, y todo indicaba que era víctima de una peritonitis.

En la misma semana me vuelven a operar por segunda vez, me abren, sacan el intestino, buscaron la abertura, me cosieron, vuelven a cerrar, a los tres días otra vez temperatura, otra peritonitis, otra perforación por otro lado del intestino”, añadió.

Fue necesario cortale el intestino para salvarle la vida, y así traerlo de vuelta.

Esa tercera operación en dos semanas hizo que estuviera 15 días en terapia intensiva, hubo una noche, fue para mí como un renacer (…) llevaba dos días de no dormir (…) del miedo, mi miedo era que no despertara por eso no me quería dormir, pensaba en su hijo, en que quería vivir”.

Añadió que estaba a punto de despedirse de sus seres queridos, y familia.

Yo me estaba despidiendo mentalmente de mi familia, pensé que me iba a morir. Esa noche hablé con Dios, me dijo: ‘Adrián no tengas miedo, aquí estoy, confía, no dejes de creer’

Dijo que tras este trance, disfruta más la vida y siempre vive con el sentimiento de ‘sólo se vive una vez’.