Adrián Uribe revela su verdad acerca de la salida de Televisa y un presunto veto

Ciudad de México.- Después de que se confirmara la salida de Adrián Uribe de Televisa y haber perdido su exclusividad con la televisora, mucho se especuló acerca de su salida, incluso se habló de un presunto veto que le habrían impuesto.

Han sido tantas las teorías de su salida de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, que el propio comediante decidió romper su silencio y durante una entrevista abrió su corazón para confesar toda su verdad detrás de su salida y presunto veto, justo en un momento en que parecía le estaba yendo bien, incluso estaba siendo considerado como conductor de varios proyectos que fueron cartas fuertes para la televisora de San Ángel.

Recordemos que fue a finales del año 2021 cuando el presentador reveló que había tomado la decisión de no renovar su contrato con Televisa y por ende perder su exclusividad con el gigante televisivo, pero el rumor que se esparció como reguero de pólvora fue que habría tenido una pelea con los altos mandos de la empresa, esto a raíz de que supuestamente exigió dejar de lado los personajes que estaban trayendo gran éxito, como 'El Vítor', por lo que cuando recibió un no como respuesta, decidió renunciar, haciéndolos enojar y provocando así que cayera el temido veto sobre su persona.

Uribe explicó todo de su salida de la empresa de Emilio Azcárraga con ‘El escorpión dorado’. Foto: YouTube.

Pero el escándalo se desató luego de que a una semanas de su salida de Televisa, se le vio en los pasillos de Tv Azteca, con lo cual los usuarios comenzaron con conjeturas de si había quedado en malos términos con la televisora de San Ángel y quería vengarse yéndose a la competencia.

En su reciente entrevista con “El Escorpión Dorado” Adrián aclaró si era cierto todo sobre su supuesto pleito con Televisa y si su salida se trataba de cuestiones de dinero y las regalías de todos los personajes que realizó con ellos.

Pero el actor negó rotundamente la ola de rumores, aseguró que a él no le quitaron la exclusividad ni que tampoco se trató de una deuda, por el contrario, señaló que a él siempre le pagaron lo que trabajó y tampoco les pidió algún préstamo que lo mantuviera ahí, sino que él decidió no renovar, explicó que su contrato de seis años ya había finalizado y aunque los ejecutivos ofrecieron extenderlo, decidió decir que no para ampliar sus horizontes.

Decidió dejar la televisora que lo vio crecer como actor y en popularidad para poder estar en varias empresas. Foto: Especial.

Según el reconocido humorista, su relación con Televisa quedó en excelentes términos y este les explicó que el motivo por el cual no quería renovar era porque quiere trabajar de manera independiente y así poder estar en el Azteca, en Telemundo o en cualquier plataforma de streaming, como Netflix, explorando así todas las opciones que hay en la actualidad, reafirmando que siempre podría volver a trabajar con ellos, pero sin exclusividad.

Mejor prefiero irme por proyecto con ustedes y seguir trabajando con ustedes, o con cualquier televisora o plataforma’, les dije, entonces decidí no tener una exclusividad con ellos. Después de 20 años en Televisa me siento exclusivo, ahorita creo que es mejor trabajar como agente libre porque hay muchas plataformas y televisoras", expresó.

