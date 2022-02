Miami.- La top model Adriana Lima, quien fuera uno de los ‘ángeles’ más famosos de Victoria's Secret, reveló de una original manera que está embarazada, y de paso aprovechó el momento para estrenarse en TikTok.

La modelo brasileña de 40 años se convertirá en madre por tercera ocasión, esta vez junto a su pareja, el productor de cine Andre Lemmers, a quien le jugó una broma en el video que compartió.

Adriana Lima y Andre Lemmers tendrán a su primer hijo juntos: Foto: Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Adriana Lima dio a conocer a sus casi 14 millones de seguidores que por fin se estrenaba en TikTok y los invitó a ver su primer video pues tenía algo especial para ellos.

¡Estoy oficialmente en TikTok! Ve a ver mi primer video! ¡Prepárate para una gran sorpresa!”, se leía en la publicación.

En el clip con el que se estrenó como tiktoker, la modelo utiliza de fondo el tema (Your Love Keeps Lifting Me) Higher & Higher, de Jackie Wilson, durante el cual explica que a Andre le encanta espantarla, así que agregó varios videos que sirven de evidencia de las bromas que le ha hecho su pareja en distintos puntos de su casa y en otros lugares.

Pero aseguró que ahora tomaría ‘venganza’ pues el que resultaría espantado sería él, y es que Adriana Lima llega hasta la cama donde él está dormido entre las sábanas para enseñarle la prueba de embarazo en la que el resultado es positivo.

Al final del video se ve la imagen de un ultrasonido en el que se confirma el embarazo y además compartió que el bebé nacerá en otoño de este año.

"Sorpresa", se lee junto al video que publicó la top model, que tiene más de 90 mil reproducciones, más de 20 mil reacciones y miles de comentarios.

Adriana Lima es una de las modelos internacionales más famosas. Foto: Instagram

Celebra 25 años de ser modelo

Adriana Lima es una de las modelos más exitosas de todos los tiempos, no por nada fue uno de los ‘ángeles’ de Victoria's Secret desde 1999 hasta 2018, y este año celebra 25 años de carrera, pues comenzó desde muy joven, a la edad de 15 años.

Este será el tercer hijo de Adriana, pues ya tiene dos hijas, producto de su matrimonio con Marko Jari, se trata de Valentina de 12 años, y Sienna de 9.

La brasileña ya es madre de dos niñas, junto a su exesposo Marko Jari. Foto: Instagram

