Afirma Alfredo Adame que Edith González estaba en red de prostitución de Televisa

México.- El polémico actor y conductor Alfredo Adame, conocido por estar en conflicto con actrices como -Diana Golden y Laura Zapata, ahora habló de la fallecida Edith González, y aseguró que ella formaba parte de una red de prostitución que manejaba Televisa.

Alfredo Adame no deja de sorprender con las declaraciones que hace sobre figuras del espectáculo en México, que le han costado demandas, como la que interpuso la guapa conductora Andrea Legarreta, a quien señaló de ser la amante de ejecutivos de Televisa para asegurar su permanencia en San Ángel.

Recientemente se refirió al conductor y periodista Pepillo Origel como un ser humano ‘feo y pervertido’, e hizo público que hace años lo acosó.

Te puede interesar: Fallece actriz Edith González, tras batalla contra el cáncer

Y ahora menciona que la fallecida actriz Edith González estaba en red de prostitución de Televisa.

Estos comentarios los dio al programa de YouTube ‘Chisme No Like’, donde Alfredo señala que supuestamente Edith González, quien falleció a causa de cáncer en junio de 2019, estuvo alguna vez en un lugar externo a Televisa que realizaba actividades de prostitución con famosas dentro de una casa que perteneció a Marga López.

Adame explica que la responsable de esta red de trata era una mujer a quien llamaban Nancy Rotman y la apodaban “La Burdelera de Televisa”.

Explicó que él sabía de estos detalles por su entonces esposa, Diana Golden, quien trataba con la directora de esta casa. Por cierto, su relación con Diana también acabó en pleito legal.

Televisa tenía un ‘Star System’, era una casa que había pertenecido a Marga López. La directora era una gringa perversa, malvada y miserable, llamada Nancy Rotman. No era una representante de artistas. Tenía contacto con Televisa”, señala el protagonista de telenovelas como ‘Retrato de familia’ y ‘De frente al sol’.

Agregó que grandes estrellas de Televisa como Érika Buenfil, Verónica Castro o Lucía Méndez no iban a ese lugar, puesto que ellas estaban ‘en sus gimnasios particulares’, pero señala que a Edith González sí la llegó a ver ahí.

A ese Star System no iban las estrellas de Televisa. No iba Verónica Castro, no iba Lucía Méndez. Edith González a lo mejor la vi una vez ahí”, dijo.