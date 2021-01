Afirma Ana Claudia Talancón que nunca se ha quitado la edad

México.- Es de las famosas a las que no les gusta quitarse la edad y a sus 40 años Ana Claudia Talancón disfruta del aprendizaje que la vida le brinda. Ahora recibe el 2021 sintiéndose realizada y con trabajo en puerta.

Estoy feliz, muy contenta, más preparada que nunca, disfrutando la experiencia... Nunca me he quitado la edad”, comentó la actriz.

En unos días inicia en la Ciudad el rodaje de la película ‘Misión: Peligroso’, bajo la dirección de Marcela Recio, que será filmada en los municipios de San Pedro y Monterrey.

Después tiene otros proyectos cinematográficos en los siguientes meses, así como la invitación para ser parte de una nueva serie.

Pero en la agenda de Ana Claudia Talancón también hay otro compromiso laboral en un proyecto que será dirigido por un cineasta extranjero, del cual no puede hablar hasta el momento.

La protagonista de cintas como ‘Como Caído del Cielo’ y ‘El Crimen del Padre Amaro’, hizo un balance de lo que le dejó el 2020.

Me siento súper agradecida con todo lo que me ha pasado: de no haber pasado la pandemia sola, de haber podido ayudar a mi papá que estuvo enfermo y se recuperó, gracias a Dios; de haber comido todo lo que se me antojó, de haber podido subir todo el peso sin culpabilidad alguna y bajarlo cuando ya me tocó”, afirmó.