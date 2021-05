Afirma José Eduardo Derbez que sufrió un secuestro en la escuela

Ciudad de México.- Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo Derbez recordaron en la nueva temporada de “De viaje con los Derbez”, cuando fue secuestrado de la escuela.

El hijo de Victoria Ruffo y el comediante de “La Familia Peluche”, recordaron en el episodio cinco, disponible en Amazon Prime Video, cuando la actriz de Televisa no dejaba que Derbez se acercara al pequeño José Eduardo.

Por lo que el director de “No se aceptan devoluciones" tuvo que tomar medidas muy drásticas para acercarse a José Eduardo sin que Victoria lo supiera.

Mientras padre e hijo realizaban actividades de pesca en el Parque Nacional de Yellowstone, el también productor contó las razones que tuvo para estar alejado del menor de sus hijos varones durante su niñez.

La problemática relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo surgió luego de que ella se enterara que se casaron en una boda falsa.

Según explicó el comediante, los dos acordaron fingir el enlace matrimonial para evitar el acoso de la prensa, sin embargo, Victoria afirmó que fue engañada y que desconocía que fuera una broma,

Como a Victoria Ruffo para nada se le hizo gracioso, inició una batalla legal por la custodia de José Eduardo que ganó, por lo que Derbez no pudo acercarse a su hijo durante mucho tiempo.

La única opción que a Derbez se le ocurrió en ese momento, fue el secuestro de José Eduardo, incluso recordó que se tuvo que disfrazar para poder verlo en el edificio en donde vivía la actriz e incluso recurrir al secuestro.

Intenté comunicarme contigo de mil maneras, pero tu mamá cambió todos los teléfonos, empezó a salir con Omar (Fayad) y pues Omar tenía muchos guaruras, entonces yo no me podía acercar a tu casa. Luego tu mamá acabó quitándome la patria potestad (...) legalmente no me podía acercar a ti (...) entonces la única opción que tuve fue ir a tu escuela y pues sí fue un secuestro, pero fue con amor”, relató el comediante.