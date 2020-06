'Agarré camino para tirarme de un balcón' Yuri revela que intentó quitarse la vida

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Yuri, confesó que intentó quitarse la vida tirándose de un balcón.

Mediante una entrevista para el programa ‘Despierta América’, la cantante confesó que durante su apogeo en el mundo de la música, ella no encontraba un sentido a su vida, por lo que cayó en una grave depresión.

Así mismo, confesó que intentó quitarse la vida orillada por los pensamientos negativos que la atormentaban.

Después relató el difícil momento en que intentó lanzarse del balcón de su casa, pero afortunadamente escuchó una 'voz celestial'.

Agarré así un camino para tirarme de un balcón de la casa. Cuando yo iba corriendo al ventanal, que fueron fracciones de segundo, un minuto no me hubiera dado tiempo, escucho una voz que me dice: ‘no lo hagas, yo la quito y yo doy la vida, si tú te quitas la vida no vas a estar conmigo, no vas a tener paz'... Yo escuché la voz de Dios, así, audible, cuando yo me quería suicidar”, comentó la cantante.