Ahora Chiquis Rivera hace el #PillowChallenge y no deja nada a la imaginación

Estados Unidos.- Parece ser que en estos días de cuarentena, lo que la cantante Chiquis Rivera pretende es consentir a sus fans, y ahora lo hizo con el reto #PillowChallenge con el que no dejó nada a la imaginación, pues dejó sus caderas y piernas al descubierto.

Para el reto, la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera usó una almohada morada, la cual ajustó con un sofisticado cinturón Gucci, y en la parte de atrás usó una especie de tela alfombrada.

Chiquis posó de tal manera que dejó al descubierto desde las caderas hasta los pies, siempre procurando una pose sensual.

Y usó como escenario el jardín de su casa, en donde se tomó varias instantáneas, las cuales compartió con sus 3.7 millones de seguidores en Instagram.

En una segunda fotografía, la sobrina de Lupillo Rivera posó con una tela alfombrada, la cual se acomodó de tal manera que pareciera un vestido y preguntó quién se anima a hacer el reto.

Necesito un bronceado urgente… pero, no me rajo... por loca y porque no tengo otra cosa más qué hacer”, escribió la sensual cantante al lado de las imágenes.