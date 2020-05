Ahora acusan a Karla Panini y Américo Garza de hacerle brujería a Karla Luna

México.- Felipe Silva, el empresario que supuestamente le pagó a Karla Panini por un encuentro, la acusó a ella y a su pareja, Américo Garza, de hacerle brujería a Karla Luna.

El empresario que supuestamente pagó 5 mil dólares por tener un encuentro con Karla Panini, compartió una conversación de WhatsApp en la que supuestamente es amenazado por Américo Garza.

En el programa ‘De Primera Mano’ a cargo de Gustavo Adolfo Infante, presentaron una conversación de WhatsApp que supuestamente sostuvo el empresario con el esposo de la comediante, Karla Panini, en la que las palabras altisonantes son abundantes.

De acuerdo con el conductor del programa, Gustavo Adolfo Infante, en la conversación filtrada se hace mención a que Karla Panini y Américo Garza le hicieron trabajos de brujería a la fallecida comediante, Karla Luna.

Felipe Silva: “Ten cuidado, porque si quieres hablo de las brujerías y trabajos satánicos que le hicieron a Luna, ¿tú dices si le sigo o no?”.

Américo Garza: “Qué recuerdos aquellos cuando hacíamos negocios jugosos y ahora me sales con eso, mejor vamos a calmarnos y lo resolvemos, ¿qué quieres? ¿dinero y cuánto?”.

Felipe Silva: “Dinero, todo lo quieres arreglar como siempre con dinero, no Américo, así no, deja que la familia de Karlita Luna vea a las niñas y dejo de hablar y no comento nada de las brujerías y más”.

Gustavo Adolfo Infante señaló que el habló con el empresario, Felipe Silva, y que este le dijo que a Karla Luna y al productor, Memo del Bosque, “les dio cáncer porque contrataron a la misma santera, o algo así, porque él quería quedarse con toda el área de comedia de Telehit y que tiene las fotos.

Yo te digo lo que este señor me dijo, y que tiene fotografías de los entierros que hacían con la foto de Karla Luna y habló de ejecutivos de Televisa y habló del ‘Borrego’ y habló de Radamés y yo empecé a grabar”, señaló el conductor.

Con información de TvNotas

MDHT