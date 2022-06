México.- No cabe duda que el nombre de Christian Nodal se ha vuelto sinónimo de polémica, pues tras su rompimiento con Belinda el cantante ha tenido varios encontronazos, el más fuerte con J Balvin, y ahora 'El Capi' Pérez también se involucró, pero salió victorioso.

Luego de que Nodal se enojara debido a la broma de J Balvin sobre que sus looks son iguales, el ex prometido de Belinda lo 'amenazó' con sacar una canción contra él, así como lo hizo Residente tras pelearse con el reguetonero colombiano.

Todo comenzó cuando Nodal apareció con nuevo look, y de inmediato fue comparado con J Balvin. Fotos: Instagram

Esto lo quiso aprovechar Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como 'El Capi' Pérez, pues publicó en su cuenta oficial de Instagram una broma para Nodal con un breve video.

En el clip, el comediante de TV Azteca trata de imitar el estilo de Nodal cantando lo que él cree que contiene la letra de la canción que Christian escribió contra J Balvin.

“Así me imagino que será la tiradera de Nodal a Balvin”, escribió 'El Capi'.

Aunque muchos de los seguidores del oriundo de Aguascalientes le dijeron que provocaría el enojo de Nodal, resultó todo lo contrario, pues el sonorense respondió con buen humor y hasta le hizo un regalo especial: la primicia de su canción.

“Jajajajaja wey te está quedando mejor a ti”, respondió Nodal, a lo que 'El Capi' reaccionó: “jajaja ya sácala ídolo!! Máximo respeto”.

'El Capi' Pérez relató en sus historias de Instagram que tras esto Nodal le hizo una videollamada y le cantó en exclusiva la canción, aunque le advirtió que no podía grabarla ni revelar detalles.

El conductor de "La Resolana Nius" solo compartió su emoción por haber sido el primero en escuchar la canción, y expresó: "no es nada como se lo imaginan, se los juro, no lo ven venir... Christian Nodal es un pinche genio, wow máximo respeto, qué emoción, no sé cuándo vaya a salir, pero está muy ver...".

Nodal había asegurado que su ‘tiradera’ contra J Balvin saldría al mediodía de este 2 de junio, pero no lo cumplió y sigue sin estrenarla, solo dio un pequeño adelanto en su Instagram.