Ahora famosa conductora denuncia a Katy Perry por acoso sexual

Estados Unidos.- Apenas hace unos días, la famosa cantante Katy Perry fue acusada de agresión sexual por un modelo. Ahora, una famosa conductora la denunció por acoso sexual.

El modelo Josh Kloss, quien participó en el video de la canción “Teenage Dream”, de la cantante Katy Perry, la acusó de agresión sexual cuando, a la fuerza, le bajó el pantalón y le mostró su parte íntima a los asistentes a una fiesta.

Parece que no fue el único acosado, una famosa conductora acaba de denunciar que también vivió un momento incómodo con la intérprete de “Roar” cuando intentó abrazarla y besarla.

De acuerdo con el periódico ruso Rossiyskaya Gazeta, la modelo, conductora e influencer originaria de Georgia, Tina Kandelaki, aseguró que conoció a la cantante de “The One That Got Away“ en una enorme fiesta de la industria del entretenimiento en Hollywood, aunque no detalló en qué año y en dónde sucedió esto.

Josh Kloss, quien participó en un video con ella, acusó a Katy Perry de agresión sexual contra su persona, al exhibir su parte íntima en público. Foto: Especial.

Kandeleki afirma que Katy Perry se encontraba en estado inconveniente en el momento en que ambas empezaron a platicar.

La también presentadora de televisión relató que la prometida de Orlando Bloom llegó completamente borracha a su lado e intentó tocarla y hasta besarla.

Tina dijo que a pesar de su negativa, ella continuó insinuándose hasta que afortunadamente otro de los invitados llegó a su rescate y la señorita Perry huyó sin decir nada más.

Inmediatamente encontró una nueva víctima de sus sucios besos, abrazos y bailes”, recordó la embajadora de la Liga Española en Rusia.

Kandelaki decidió hacer público su caso cuando vio que Josh Kloss, el protagonista del video que Katy grabó para “Teenage Dream” ventiló en varias publicaciones de Instagram los maltratos, abusos y humillaciones que tuvo que soportar cuando trabajo con ella.

Las mujeres con poder son igual de repugnantes que los hombres”, fue algo de lo que dijo Josh Kloss.

Al momento, ni la cantante ni sus publicistas han fijado una postura al respecto.

La periodista rusa Tina Kandelaki, de origen georgiano, figura pública, presentadora de televisión y productora acusa a Katy Perry de acoso sexual. Foto: Especial.

Envuelven polémicas a Katy Perry

La cantante estadounidense Katy Perry ha estado en medio del caos en estas últimas semanas, primero perdió una demanda que interpuso en su contra el rapero cristiano por presuntamente plagiar en “Dark Horse” –su mega hit de 2013–, y ahora con todas estas declaraciones que señalan a Perry de acuso sexual, la dejan muy mal parada.