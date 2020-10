Aida Cuevas rompe el silencio: acusa a su hermano de golpeador 'embistió como toro' a sus padres

CDMX.- Aida Cuevas rompió el silencio y en llanto en cadena nacional para denunciar que su hermano Carlos fue un golpeador con sus propios padres.

En entrevista con Ventaneando, Cuevas rompió en llanto en un momento, cuando comenzó a narrar que perdió los estribos en algún momento con sus propios padres luego de llegar tomado.

"Estaba mi madre ya muy grande, mi padre tenía 80 años y pues él llegó a embestirlo como toro y a tratárselo de quitar porque él iba mal, no estaba en estado de sobriedad", narró.

Matrimonio con Juanga

Aida contó que el problema reciente con su hermano comenzó cuando ella confesó que Juan Gabriel le pidió matrimonio.

Sin embargo, su hermano desmintió tales dichos, lo que causó que Aida le enviara una carta para que se abstuviera de hacer públicos comentarios burlescos hacia ella o sus hijos.

Hubo violencia

Cuando a la cantante le cuestionan si hubo violencia contra los papás, confirma que sí y comienza a romper en llanto. En ese momento Pati Chapoy interviene para afirmar que durante 30 años ha tenido una relación tóxica con su hermano.

"El bullyng que ha tenido toda la vida conmigo", señaló Aida que ha sido lo que más le ha afectado hacia ella. Incluso dice que se ha reído de ella.

Aida aseguró que nunca lo ha visto de una manera de inferioridad y, al contrario, siempre lo ha tratado de ayudar.

"No entiendo cual este coraje o rabia que me tenga, de veras me doy", expresó la cantante.

Da su versión Carlos

En una entrevista para Imagen Noticias, Carlos Cuevas dijo desconocer "la campaña de odio" de su hermana. Aseguró que no podía hablar del asunto debido a las restricciones que le pusieron las autoridades luego de la carta de su hermana.

En tanto, el abogado del cantante afirmó que encontró elementos para demandar debido a que Aida pudo en peligro a Carlos porque hubo amenazas en su contra.

Actualmente hay cuatro carpetas de investigación, dijo el abogado, una de ellas contra Aida.

HLL