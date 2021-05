Aislinn Derbez abandona reality ‘De viaje con los Derbez’ en plena grabación

México.- Aislinn Derbez decidió abandonar la segunda temporada de la serie para Amazon Prime Video, "De viaje con los Derbez", por una fuerte razón.

La ausencia de Aislinn Derbez fue muy notoria y comentada por seguidores de la serie familiar, a quienes la actriz dio a conocer el motivo por el que tuvo que ausentarse de las grabaciones de esta segunda temporada.

Y es que en la primera temporada de la serie, la presencia de la actriz de 35 años y su entonces esposo, Mauricio Ochmann, fue muy notoria.

El motivo de su ausencia lo explicó ella misma en uno de los primeros episodios del reality, confesó que extrañaba mucho a su hija Kailani, quien no pudo estar debido a que el lugar de grabación no era el adecuado para su edad, 3 años.

Estoy empezando a extrañar mucho a Kai, demasiado. Me toca regresar a ser mamá, me quedan solamente dos días de vacaciones aquí, así que los quiero aprovechar al máximo”, dijo en un capítulo.

Y justo cuando la actriz de “La Casa de las Flores”, serie para Netflix, se retiró, su hermano Vadhir Derbez se integró, pues esperó a recuperarse del Covid-19 que contrajo.

Hoy es mi última tarde en este lugar hermoso y ya mañana me voy de regreso a Los Ángeles a ver a Kailani”, completó Aslinn al tiempo que lamentó no poder convivir más con Vadhir.

Al final se enfocó en la emoción de volver a ver a su pequeña hija, a la que ya moría de ganas por abrazar y besar.

Me muero de ganas de ver a Kai, no puedo esperar a abrazarla, darle besos, escuchar su voz, tenerla en mis brazos. Lo único que me duele es no haber convivido tanto con Vadhir”, dijo la hija de Eugenio Derbez.