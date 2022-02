Aislinn Derbez hace llorar a su hermano Vadhir con esta pregunta

Ciudad de México.- Aislinn Derbez se puso a entrevistar a su hermano Vadhir Derbez, a quien le cuestionó sobre sus sentimientos hacia la familia, su infancia y el día más triste que ha enfrentado en lo que lleva de vida.

Para sorpresa de todos, el joven actor abrió su corazón como nunca antes e incluso estuvo a punto de llorar al responder la emotiva pregunta.

En la interacción entre los hermanos se puede observar que el también cantante se rompe cuando su hermana mayor le pregunta sobre el día más triste de su vida, y de inmediato Vadhir mencionó, con voz entrecortada y al borde de las lágrimas, que el momento más duro fue cuando tuvo que dormir a su primera mascota que se llamaba “Camila”.

Y es que afirmó que su perrita le sirvió como ancla durante muchos años, ya que casi sin querer se volvió en su fiel compañera ante la soledad que sufría por la ausencia de su padre.

Yo tenía una perrita Camila, y con tanta soledad fue como mi ancla, sí generé un apego muy enfermo y una dependencia, pero un amor muy grande. Se me enfermó de la nada, en menos de un mes estaba en los huesos, no se podía ni mover, fue muy difícil tener que tratar de salvarla y ayudarle de todas las maneras posibles y no lograrlo. De los momentos más fuertes fue cuando me dijeron ‘ya hicimos todo y te toca escoger qué día tienes que despedirte’”, recordó.

El segundo hijo de Eugenio Derbez enterneció a su hermana Aislinn Derbez al narrar el último día que estuvo con su mascota, y le pidió perdón. “Me acuerdo un día antes de que se fuera, la perrita estaba súper triste, me acuerdo estar a punto de dormir y verla sufriendo, se me va a quebrar la voz y literal le pedí perdón, me sentí mal porque no la dejé ir antes”, comentó.

La tremenda revelación fue en cuestión de superar la ausencia de su Eugenio Derbez, la cual ha sido complicada, pero el joven está consciente que fue en gran parte por la inmadurez del actor.

Perdonar sí toda la ausencia y las cosas de chavito que nos faltaron, toda la inmadurez, seguir tus sueños y tener tres hijos ha de ser difícil; pero la ausencia sí, que sí me hizo falta”, detalló Vadhir, quien además agradece que al día de hoy su familia sea más unida.

El actor resaltó que si bien su relación es cada vez más fuerte, también le resultó un poco complicado poder generar tal apego, incluso con sus hermanos, y recordó cuando Aislinn y José Eduardo le hacían bullying.

“Ha sido difícil el aprender a convivir con todos por más que nos queramos, pero la dinámica siempre ha sido extraña y rota de algún modo… Con ustedes, mis hermanos, siempre nos hemos llevado bien, pero siempre ha sido de lejitos y por ratitos, generar una relación linda significa cosas muy fuertes para mí, me encanta que ya se formó un lazo fuerte. Ahorita más grande te siento con un nivel de consciencia mucho mayor, siento que eso nos faltó de chiquitos y sí me hubiera encantado tenerte como hermana de chico, para nada lo guardo como un rencor de me fallaste, pero me hubiera encantado… Tú eras súper bulleadora, tú y José Eduardo se pasaban de lanza”, expresó.

