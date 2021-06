Ciudad de México.- Tras el destape del nuevo romance de Mauricio Ochmann y Paulina Burrola, la ex del actor de “El Chema”, Aislinn Derbez, compartió en Instagram un profundo mensaje sobre aprender a soltar.

Hace unos días Mauricio Ochmman subió una historia a su Instagram abrazado de la modelo Paulina Burrola, y rápidamente se volvió viral su nueva relación sentimental, luego de un año y tres meses de anunciar su separación de la hija de Eugenio Derbez.

TAMBIÉN LEE: Ninel Conde podría abrir su cuenta de 'Only Fans' pero con estas condiciones

La mamá de Kailani, la hija que tuvo con Ochmann, publicó un mensaje que fue tomado como una indirecta para su ex y su nueva novia, de acuerdo con algunos de sus seguidores.

Qué todo sea un efecto colateral de hacer el bien, de hacerlo bien, de amar auténticamente. No tienes que brillar, ni llegar, ni lograr, ni ser suficiente, ni “alguien” en la vida, ni amado, ni aprobado o aceptado. Si lo obligas o persigues para calmar tus miedos lo alejarás, dañarás por el camino a otros y te quedará faltando. Suelta, no persigas”, compartió Aislinn en sus historias de Instagram.

La protagonista de la película “A la Mala”, enseguida publicó otra reflexión sobre la aceptación y los miedos.

No disfraces con palabras bonitas que lo que buscas es alivio o brillo, en los silencios y soledades que lleguen no podrás ocultártelo y aunque no lo creas, muchos se darán cuenta. No tengas miedo, suelta tus pretenciones y dedícate a hacer el bien, hacerlo bien y amar auténticamente. Todo lo demás desaparecerá”.

No llenes el silencio de palabrerías, nadie te persigue. No sonrías sólo por evitar la desaprobación, nadie te persigue. No hagas de todo, rápido y simultáneo para evitar el fracaso, nadie te persigue. No tienes que ser el centro, ni el chisme, ni el popular, nadie te persigue. No tengas miedo, haz el bien, hazlo bien y ama auténticamente. Todo lo demás desaparecerá”, concluyó.