Aislinn Derbez revela cómo es la relación de su novio con sus hermanos

Ciudad de México.- En fechas recientes Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han estado en boca de todos, esto debido a sus declaraciones y a que usuarios en redes sociales han cuestionado a la ex pareja acerca de su trato.

Pero se sabe que ambos se encuentran rehaciendo su vida con sus nuevas parejas, por parte del actor mantiene una sana relación con su novia Paulina Burrola, entanto que la hija de Eugenio Derbez recientemente destapó su relación con Jonathan Kubben.

En días recientes se vio involucrada Aislinn Derbez con Mauricio Ochmann a raíz de que el actor compartió en su cuenta de Instagram unos mensajes de superación personal en los que los internautas no dudaron en comenzar una ola de rumores de que tenían dedicatoria a su ex pareja, argumentando que aún no la supera.

A Vadhir y a Jonathan se les ve jugando una partida de ajedrez. Foto Instagram

Por su parte, Aislinn aprovecha cualquier oportunidad para demostrar su amor por el influencer Jonathan Kubben, quien ya ha convivido por algunos meses con la familia de la actriz.

Para prueba, Aislinn compartió con sus fans varios momentos de sus vacaciones a lado de su familia donde también aprovechó para demostrar cómo es la convivencia entre su actual pareja y la familia Derbez, principalmente con sus hermanos.

Dentro de las primeras historias compartidas se puede ver un video corto en el que se aprecia claramente a su hija, Kailani, y a su hermana menor, Aitana, frente a un piano el cual comentó Aislinn, pertenece a su abuela, Silvia Derbez.

No obstante, lo que llamó la atención de usuarios en redes es la convivencia que tienen sus hermanos Vadhir y José Eduardo con la nueva conquista de Aislinn, pues se puede ver a la familia jugando un partido de tenis, en una cancha privada.

Posteriormente, se puede observar en otra historia que es el mismo comediante, Eugenio Derbez, quien se une a la partida junto a sus hijos en contra de Kubben, acompañado del mensaje: “Por fin se aparecieron todos estos labregones”, en tanto que que se observa cómo inician un nuevo partido.

Más tarde, la también creadora de contenido compartió un nuevo momento entre su hermano Vadhir y Jonathan, donde se les ve jugando felizmente una partida de ajedrez, aparte de estar bromeando por ver quién iba a ser el afortunado ganador.

La pareja después de haber practicado un deporte en bicicleta. Foto Instagram.

Ya finalizada la reñida partida, Aislinn le pregunta a su hermano Vadhir sobre quién había sido el ganador, por lo que la respuesta del también actor fue: “Ya me voy, así no se vale. Ya no me cayó bien lo que sea como le llames a este güey”, mientras que se escuchan las risas de la actriz y de un victorioso Jonathan Kubben.

Por último, la actriz se dio el tiempo de compartir una historia previamente publicada en el perfil de su novio, donde se puede ver una instantánea de la pareja después de haber practicado un deporte en bicicleta.

