Los Ángeles.- De Ganster hasta policía, su personalidad es multifacética y llena de claroscuros marcados por amores y situaciones que pusieron en drama su vida.

James Pacino nació un 25 de abril de 1940. Lo que parecían limitantes, por su físico y estatura, fueron puntos que usó a su favor para sobresalir en el cine.

Con un padre desaparecido, un abuelo que tomó el papel de padre, y una madre que lo cuidó como pudo, tenía pocos amigos y problemas con su comportamiento.

Al Pacino en su mejor actuación. FOTO: ESPECIAL

Trabajó como ayudante en negocios de comida, farmacias, frutas, y taller mecánico. Fue cuando se encontró con Charlie Laughton, su maestro de actuación, que le cambió la vida.

Obtuvo los principales premios por sus actuaciones en cine, teatro y televisión. Oscar, Tony y Emmy. El Oscar le resultó esquivo durante casi dos décadas.

En 'El Padrino'. FOTO: ESPECIAL

Muchas nominaciones pero sin victorias hasta que en 1993, obtuvo por Perfume de mujer (el mismo año estuvo nominado como actor de reparto por Glengarry Glen Ross). Sin duda la Academia no eligió una de las mejores películas en las que Pacino actuó para saldar su omisión. La relación había empezado complicada cuando por El Padrino lo nominaron como actor de reparto y no como principal. Pacino lo tomó como una ofensa y no concurrió (Brando obtuvo el galardón principal).