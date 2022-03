Al borde del llanto, Cristian de la Fuente cuenta lo que vivió en el asaltó

Ciudad de México.- Tras el escándalo del asalto a Cristian de la Fuente, todo el público tenía muchas preguntas pendientes, las cuales giraban en torno a la salud de su hija Laura, quien fue herida de bala y acerca de cómo se dieron los hechos.

Por tal motivo, el actor, acompañado por su esposa, Angélica Castro, decidieron atender a los medios de comunicación, quienes llevaban varios días a las afueras del hospital para saber cómo se dieron los hechos.

Durante el breve encuentro con la prensa, Cristian dio sus primeras declaraciones sobre el ataque que sufrió, en el que su hija resultó herida de bala, y lo hizo al borde del llanto; narró cómo sucedieron los hechos.

Lo que en un principio parecía un simple asalto, terminó en una balacera , ya que recordó que cuando vio al delincuente en su ventana y portando un arma, su primera reacción fue levantar el brazo y acelerar su auto.

De repente siento un golpe muy fuerte en la ventana que, es lo que uno siente cuando un amigo te hace una broma, te pega fuerte en el vidrio; como ayer era el día de mi cumpleaños, pensé que me estaban saludando. Cuando miro veo una pistola, levanto este brazo como para proteger y ahí es cuando el tipo me apunta y yo empiezo a acelerar, como estaba en una rotonda me fui y cuando hago eso el tipo dispara y fue ahí que me fui contra el tránsito, no sabía si el tipo me estaba siguiendo, no sabía nada", describió.