Al igual que Donald Trump, suspenden cuenta de Twitter de Paty Navidad

Ciudad de México.- Tras varias publicaciones relacionadas a Covid-19 y supuestas conspiraciones, la cuenta de Twitter de la actriz mexicana Paty Navidad, fue suspendida.

Hace poco se había informado sobre la suspensión de la cuenta de Twitter, del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante el "riesgo de más violencia".

Ahora, la polémica actriz también se encuentra “silenciada” por la red social, después de que compartiera algunos mensajes en los que cuestionaba las vacunas contra Covid-19 por ser una herramienta para "hipervigilarnos".

Así mismo, Navidad, habría compartido que algunos familiares suyos supuestamente se han curado el Covid-19 con "tecitos de guayaba y aspirinas".

No me da miedo que me cancelen las cuentas porque sabemos quienes las manejan. Sí van a seguir viendo publicaciones de este tipo”, había comentado Paty durante una entrevista para distintos medios de comunicación.