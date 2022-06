México.- Alan Tacher, quien fue el primer conductor de La Academia, reality musical de TV Azteca, hizo el silencio a un lado y habló de los trucos, improvisaciones y errores del concurso de canto que recién se reestrenó con motivo de su 20 aniversario.

Alan Tacher Feingold, de 51 años, quien fue el primer conductor de La Academia, de 2002 a 2005, asistió con Yordi con quien platicó de su vida personal y laboral, en donde habló de su historia con TV Azteca.

Durante la entrevista con Yordi Rosado para su programa “La Entrevista”, la cual se transmite por YouTube, Alan Tacher habló de su experiencia como primer conductor de La Academia, de Yahir como conductor y hasta le mandó un mensaje a Ricardo Salinas Pliego.

Este domingo, 19 de junio, Tacher reveló secretos del reality que los fans no sabían. Comenzó diciendo que ser conductor en aquella época era más complicado, pues hacía algunas cosas de memoria y otras veces con el chícharo.

Alan Tacher celebró la victoria de Myriam Montemayor, ganadora de primera generación de La Academia. Foto: Especial.

Lo primero que confesó fue que el sobre donde tenía que decir el nombre del eliminado, estaba en blanco, pues el productor se lo decía totalmente en directo a través del aparato, para hacer más emoción, pues además no ocupaba el prompter.

Yo era el único conductor y todo lo hacía de memoria, a veces con el chícharo… no había prompter ni nada… Yo odiaba a mi productor con toda el alma y para darle más emoción al programa, el sobre del eliminado venía en blanco, pero para hacerlo más real, a mí no me decían nada. Así que yo no sabía quién iba a salir, entonces estaba igual que todos los televidentes”, confesó Alan Tacher.

Giorgio Aresu puso en apuros a Alan Tacher

El ex conductor de “Tempranito” recordó uno de los momentos más aterradores que vivió por responsabilidad del productor del reality, Giorgio Aresu, quien olvidó decirle el nombre del eliminado, lo que lo puso en apuros al aire.

Mi mayor temor era que no me dijera el nombre o que fallara el chícharo y me pasó, ese ha sido el programa más aterrador de mi vida”, recordó Alan.

Hoy, forma parte del equipo de conductores de “Despierta América”, matutino de Univisión, empresa que se fusionó a Televisa. Foto: Instagram Alan Tacher.

Yo abrí el sobre, obvio venía en blanco, y al productor se le olvidó decirme quién saldría entonces me empezó a gritar de cosas para que ya lo dijera. Yo seguía improvisando, esperando el nombre hasta que la coproductora notó algo raro y le preguntó si ya me lo había dicho, entonces él se dio cuenta de su error y me lo dijo después de tres minutos”, contó.

Luego del incidente, Giorgio le ofreció disculpas y le explicó a Yordi que ensayaban alrededor de 25 veces para cada show, pues querían ofrecer un programa de calidad.

Le mentaba su madre, me gritaba mucho, perfeccionista hasta su madre, ensayaba 25 pinch*s veces; éramos hermanos, bothers pero también gracias a él que nos va de la rechingada en TV Azteca, todo en

Pero también habló de un truco de La Academia, y fue invitar al periodista Javier Alatorre para que subiera al escenario a pedir que no saliera nadie esa semana, pues la intención era alargar una semana más el programa.

Javier Alatorre fue el invitado que dio a conocer el nombre de la ganadora de la primera generación de La Academia. Foto: Especial.

Todo en La Academia era real, lo único que yo te podría decir que sí alargamos una vez una semana fue que no queríamos que saliera alguien y entonces inventamos. No sé si se acuerdan, una cuestión que entró Javier Alatorre creo que fue y me paró el programa antes de decir el nombre, pero de ahí en fuera siempre fue (real)”.

También habló de Lolita Cortés y Arturo López Gavito como jurado y parte de estos 20 años del programa.

Lolita para mi al día de hoy es la mejor jurado, juez, talentosa, hasta podría estar en Hollywood y en Broadway, una genio, eso fue lo que también causó sensación. Esa mancuerna fue un suceso, eran dinamita".

Alan Tacher estuvo 14 años en TV Azteca

Alan Tacher recordó cómo se dio el fin de su relación con TV Azteca luego de 14 años y se lo debe a Giorgio Aresu.

Estuve 13, 14 años en TV Azteca… el problema fue que de repente por unas cuestiones de contrato, no conmigo… yo ya era parte de la compañía de Giorgio Aresu… el problema fue que nos vamos a Miami y nos entrevista, Abraham Zabludovsky y nos dice ‘oye ¿qué pasó?’ Y ahí Giorgio comete un error garrafal que habla mal de Ricardo Salinas Pliego pero habla mal, fuerte”.

Alan Tacher agradece que Pati Chapoy fue quien lo rescató para que permaneciera en TV Azteca. Foto: Especial.

Y dice unas cosas que dije, ‘ya valió m*dre’, literal… y a partir de ahí nos cayeron demandas por cielo mar y tierra y yo decía: ‘perdón, no dije nada’ y fue una crisis, luego yo no podía pisar México, mi pasaporte estaba bloqueado, como criminal… en la demanda ellos argumentaban en su momento que era penal, en el momento que pisara México, era cárcel”.

Alan aprovechó la cámara de Yordi para mandarle un mensaje a Ricardo Salinas Pliego, de quien no pudo despedirse ni disculparse.

Siempre me quedé con esas ganas de ofrecerle una disculpa por no despedirme, por no agradecerle lo que hizo por mí. Siempre se me quedó eso hasta el día de hoy, de decirle ‘discúlpeme’, porque de verdad que la relación que teníamos los dos era increíble y por esta situación, sucede esto y nunca más supe de él”, finalizó.

Gracias a que Giorgio Aresu habló mal de Ricardo Salinas Pliego, Alan Tacher ya no pudo regresar. Foto de 2005. Foto: Especial.

Más sobre La Academia

La Academia es un reality show musical mexicano creado por el productor italiano Giorgio Aresu, producido por TV Azteca y Nostromo Producciones para Azteca Trece, hoy Azteca Uno.

El programa de televisión busca formar cantantes profesionales, en el que los alumnos seleccionados después de haber realizado la etapa de casting demuestran su talento a través de los conciertos semanales que se realizan cada domingo; y en los que el público vota por su alumno favorito para que no sea el de menor puntuación y abandone el reality; mediante llamadas telefónicas y/o mensajes de texto el público decide quién es el ganador.

El reality comenzó el 30 de junio de 2002 con la Primera Generación.Foto: Especial.

El reality comenzó el 30 de junio de 2002 con la Primera Generación y con la final del programa TV Azteca logró el rating más alto para la televisora en su historia, tras lograr hasta 35 puntos.

La Academia ha generado desde 2002 a 2019 más de 300 ex alumnos, como Yuridia quien se convirtió en una de las máximas vendedoras de discos, Myriam Montemayor, Víctor García, Carolina Soto, Yahir, Carlos Rivera y Nadia, quien ha sido hasta ahora la única egresada que ha sido nominada a los Premios Grammy.