Alan por el mundo se sumergirá hoy rumbo al Titanic

CDMX.- Desde hace unos días, Alan Estrada creador del vlog de viajes “Alan x el mundo”, forma parte de un grupo de personas, incluidos especialistas en la misión, que realizará una expedición por el Titanic, a fin de conocer cómo está el barco y hoy, parece que será el día de suerte.

Como es bien sabido, el costo de esta misión fue de 125 mil dólares, que obtuvo de patrocinios. Es el único mexicano que formará parte de la expedición.

No es la primera vez que se realiza esta aventura, cada dos años se hacen cinco emisiones en las que participan nueve personas; no es un viaje turístico o un tour, sino que realmente lleva una investigación de trasfondo. No solo es bajar a los restos, es una expedición real cuya finalidad es obtener un mapa en 3D para conocer el estado actual del hundimiento en todo su esplendor”, explicó en sus redes.