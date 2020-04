Alburean a Joaquín López Dóriga ¡al estilo Bart Simpson!

CDMX.- El periodista Joaquín López Dóriga fue víctima de una broma al mero estilo de Bart Simpson que hizo reír a miles de usuarios de redes sociales.

Hace unos días, “El Teacher” compartió un video en su cuenta de YouTube en la que leyó varias denuncias ciudadanas y una de ellas en particular fue la que parecía que hubiera sido enviada por el personaje de la famosa serie de Fox.

López Dóriga tomó una denuncia que le envió un usuario de redes sociales identificado como Carlos Castillo y en la cual presuntamente se quejaba de que la gente de Morelos tenía pánico por el coronavirus pero el presidente municipal “Benito Camelo” no había hecho nada al respecto.

En el pequeño municipio donde vivo en Cuautla, Morelos, el Hospital General se afectó desde el temblor, lo tiraron todo y aún no terminan de construirlo. Ante este caso el presidente municipal, Benito Camelo, no responde nada ante el pánico que tiene la gente”, expresó el periodista.

Inmediatamente, los internautas notaron el albur que le hicieron al conductor con el supuesto nombre del funcionario.

Incluso, su personal de producción le hizo notar la broma, pero él insistió en que no lo notaba.

No sé dónde, no veo el albur. No, ¿Benito Camelo?, ¿cuál es el albur?”, dijo frente a las cámaras.