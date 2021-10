Estados Unidos.- Alec Baldwin se retira de la actuación luego de que mató accidentalmente a Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película Rust, que se encontraban filmando a principios de octubre en Nuevo México.

Alec Baldwin en un en vivo en sus redes sociales antes del accidente./ FOTO: Instagram

El actor se encuentra devastado por la muerte de la artista que ocurrió cuando Baldwin disparó por accidente un arma cargada con balas reales, lo que se está investigando como un error del área de utilería de la producción.

En este incidente durante la filmación de Rust, Baldwin también hirió en uno de sus hombros al director de cine Joel Souza, quien se encuentra recuperándose tras ser dado de alta de un hospital en Estados Unidos.

Halyna Hutchis murió el 21 de octubre durante el rodaje de Rust./ FOTO: Instagram

Alec Baldwin está inconsolable

La revista People informó que Alec Baldwin dejará de actuar por un tiempo para superar la muerte de Halyna Hutchins, pues se encuentra inconsolable .

Un informante reveló al medio estadounidense que el actor de 63 años está totalmente devastado, a pesar de que nadie lo está culpando del deceso de la directora de fotografía.

Alec Baldwin quedó histérico e inconsolable durante horas. Todo el mundo sabe que fue un accidente, pero él está absolutamente devastado", reveló la fuente a People.

Está buscando tomarse un tiempo para sí mismo y volver a centrarse. Esto fue devatador. Así es como maneja los tiempos difíciles, siempre que sucede algo malo, a corto plazo se aleja del ojo público", agregó el informante.

Por lo pronto, Alec Baldwin estará apoyado de su familia, su esposa Hilaria Baldwin y los hijos que tiene con ella: Carmen Gabriela, Rafael Thomas, Leonardo Ángel Charles, Romeo Alejandro David, Eduardo Pau Lucas y María Lucía Victoria.

Alec Baldwin y su esposa Hilaria Baldwin en una foto que ella publicó en Instagram./ FOTO: Instagram

El esposo y el hijo de Halyna Hutchins, Matthew Hutchins y Andros, también están enfrentando este luto con la certeza de que Baldwin no es el responsable, y hace unos días, se reunieron con el actor como muestran unas fotografías reveladas por el diario The Sun.

Cabe destacar que Alec Baldwin comenzó su carrera en el cine en el año de 1980, y desde entonces hasta antes de Rust, ha participado en películas como Beetlejuice, Alice, The Shadow, Ghosts of Mississippi, Al Filo del Peligro, Mercury Rising, Notting Hill, Pearl Harbor, El Aviador, My Sister's Keeper, To Rome with Love, La Era del Rock, Blue Jasmine y Mission Impossible: Fallout.

