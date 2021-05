¡Increíble! Aleida Núñez asegura que ‘no le aflojó’ a Luis Miguel (VIDEO)

México.- La actriz Aleida Núñez confesó que en el pasado rechazó una invitación para conocer a Luis Miguel, en Acapulco, pues tenía novio.

La actriz de telenovelas aprovechó que recién se estrenó el cuarto capítulo de “Luis Miguel, la serie”, de la segunda temporada, con Netflix, para presumir el momento en que se dio el lujo de rechazar ir a comer con Luis Miguel.

Cuando tengo novio me gusta estar ahí, si estoy con esa persona... y en aquel momento yo tenía mi pareja, y justamente sí me habló en alguna ocasión un conocido y me dice: ‘fíjate que me habló un conocido para una reunión que iban a tener en aca, va a estar Luis Miguel, varios amigos, pero te estamos invitando porque quiero que estés’, y yo la verdad en ese momento tenía novio, no pude ir”, recordó Aleida Núñez.