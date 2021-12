México.- Aleida Núñez lamentó la muerte del cantante Carlos Marín, integrante de Il Divo, con quien en 2018 fue captada en actitud cariñosa y protagonizó una polémica por decir que salía con él, lo que el intérprete negó y la dejó 'mal parada'.

Carlos Marín, de 53 años, falleció este domingo tras estar hospitalizado varios días en estado de coma en el centro médico Manchester Royal, en Inglaterra.

A través de su cuenta de Twitter, Il Divo informó la muerte de su integrante Carlos Marín, quien tuvo complicaciones debido al COVID-19.

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, en redes sociales comenzaron a circular los mensajes dirigidos a Carlos Marín, y Aleida Núñez escribió una sentida nota.

No puedo creer esta noticia… mi querido Carlos @carlosmarinildivo descansa en Paz vuela alto… me quedo con grandes recuerdos y tu inmenso talento que entregaste por el mundo, pronta resignación a su familia", escribió Aleida.

Aleida Núñez acompañó su mensaje junto a una foto en la que aparece con el vocalista de Il Divo.

Aleida Núñez reveló que había comenzado a salir con Carlos Marín, y luego él lo negó y le pidió que aclarara todo. Fotos: Instagram

Aleida Núñez y su polémico encuentro con Carlos Marín

En 2019, Aleida Núñez fue captada junto al cantante Carlos Marín y tras esto ella misma declaró a "Ventaneando" que estaban saliendo e incluso se atrevió a decir que él quería algo serio con ella.

La actriz contó en esa ocasión que gracias a un amigo en común, el vocalista de Il Divo había conseguido su teléfono y la buscó hasta poder salir con ella.

Así fueron captados Carlos Marín y Aleida Núñez hace algunos años; ella dijo que estaban saliendo pero él lo negó. Foto: Especial

Sin embargo, poco después se reveló un audio en el que el cantante negaba tener una relación con Aleida, e incluso dijo que tras enterarse de lo que se decía sobre ambos se comunicó con ella para pedirle que aclarara las cosas o lo haría él.

"Ahí está la foto y a raíz de eso empezó a contar historias en la televisión, diciendo que yo la invitaba a salir, la quería invitar a mi casa a conocer a mi padre... toda la película. Hasta que yo me entero de esto y le llamo por teléfono y no me coge el teléfono y entonces le mando un mensaje y le digo, '¿a que coño estás jugando? ni siquiera tenía tu teléfono, me lo han pasado, te estás pasando'", se escucha en el audio que también se reveló en el programa de Pati Chapoy.

"Una de dos, o lo desmientes a la prensa tú y dices, que bueno, que somos amigos, y para de contar y ahí queda la historia. Pero como sigas jodiendo con la vaina, yo voy a hablar y voy a decir que es mentira, así que tú dime”, se escucha decir a Carlos Marín.

